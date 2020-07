A idade avançada parece ser o fator mais determinante para o risco de mortalidade por covid-19. A conclusão é de um grupo de investigadores de sete departamentos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que analisaram os dados referentes aos primeiros 20 292 casos no país, entres os quais se tinham verificado 502 mortes até ao final de abril.

A análise, que é uma das mais abrangentes até à data a nível internacional, foi publicada na revista Journal of Clinical Medicine, sendo também o primeiro trabalho académico com base nos dados nacionais publicado numa revista internacional com revisão por pares. Conclui que, mesmo entre os doentes sem pré-condições de saúde documentadas pelos médicos, o risco de morte com covid-19 foi neste primeiro período da pandemia, no país, 200 a 600 vezes maior acima dos 80 anos do que nos doentes com menos de 55 anos. Doenças cardíacas e renais, desordens neuroesqueléticas e doenças como Parkinson foram associadas a um maior risco de letalidade, o que não se verificou na diabetes, que tem sido apontada, no entanto, como um dos principais fatores de risco quer para casos graves quer para desfechos fatais da infeção. Não ter qualquer doença de base foi associado a risco duas vezes menor de morte em qualquer faixa etária, acabando o risco por ser sempre mais elevado nos doentes mais velhos.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.