À espera do esclarecimento cabal

Se a carteira de imóveis tinha sido avaliada pelo dobro, o adjetivo de “pechincha” usado à época por Helena Roseta parece assentar bem.

Duzentos e sessenta milhões de euros. Terá sido esse o prejuízo da venda de um portefólio imobiliário do Novo Banco a um fundo de investimento, com empréstimo concedido pelo banco. Em 2018 – portanto, quando já era banco bom e devia fazer bons negócios. Se a carteira de imóveis tinha sido avaliada pelo dobro, o adjetivo de “pechincha” usado à época por Helena Roseta parece assentar bem. Pechincha, naturalmente, para quem consegue empréstimos desta ordem, sem ter sequer de saber-se quem é – o CEO do banco assegura que sabe –, algures num paraíso fiscal, quando os demais, para terem um empréstimo, é o que é. Resta agora saber se as perdas deste negócio, que segundo o banco foi feito de acordo com as melhores práticas do mercado, foram compensadas pelo Estado, como revelou uma investigação do Público, seja direta ou indiretamente, a que título e por que meios.

