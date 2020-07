Cristiano Ronaldo prova diariamente que para ele não existem barreiras intransponíveis no futebol – ou, pelo menos, assim faz parecer. Por esse motivo, a corrida pela Bota de Ouro parece ser um sonho possível de tornar real nas duas jornadas do campeonato italiano que faltam disputar. Depois de a Juventus ter conquistado o nono título consecutivo (e o 36.o da história do clube), o internacional português pode agora concentrar-se nesta meta individual, em que precisa de pelo menos três golos para apanhar Robert Lewandowski (Bayern Munique) e Ciro Immobile (Lazio) na liderança. Ambos apresentam atualmente 34 golos, com uma diferença: o goleador polaco já terminou a época; enquanto o jogador italiano, companheiro de CR7 na Serie A, também goza de mais dois jogos pela frente para ampliar este já impressionante registo.

A Juve volta esta quarta-feira a entrar em ação, na penúltima jornada da prova, com a visita ao Cagliari (14.o na tabela). Depois, no dia 1 de agosto (sábado), fecha a prova com a receção à Roma, que poderá estar ainda a disputar uma vaga para a Europa. Cristiano Ronaldo fez o seu último golo na prova no último jogo, na vitória sobre a Sampdoria, no encontro que sagrou a equipa de Maurizio Sarri eneacampeã italiana. Por sua vez, Immobile assinou um hat-trick na última jornada, na goleada da formação romana ao Verona (5-1), aumentando a distância para o internacional português, agora segundo melhor marcador da prova transalpina. De notar que os dois goleadores da Serie A perseguem ainda outro recorde, o de goleador máximo da competição, que pertence a Gonzalo Higuaín (Juventus), com 36 golos. À semelhança do capitão da seleção portuguesa, também Immobile pode concentrar todos os esforços no troféu individual, uma vez que a Lazio tem pelo menos assegurado o quarto posto na tabela, que também garante acesso direto à Liga dos Campeões 2020/21. Com 75 pontos, a formação romana está em igualdade pontual com a Atalanta, que fecha o pódio, e a apenas um do segundo classificado Inter.

Nos últimos dois desafios, a Lazio vai medir forças com o Brescia (em casa), esta noite, e termina a prova também no próximo sábado, frente ao Nápoles do internacional português Mário Rui.

O mérito de Cristiano Ronaldo

Após ter conquistado a Liga italiana pela segunda vez em dois anos, o internacional português pode ouvir rasgados elogios do seu treinador. Para Sarri, “grande parte” do mérito do nono título consecutivo da sua equipa é do português e do argentino Paulo Dybala porque “marcaram a diferença”.

Este foi o primeiro título italiano alcançado por Sarri. “É algo pessoal. Ganhar é difícil e esta equipa há 80 anos que vem ganhando. Cada ano que passa, torna-se mais complicado. Assumir objetivos no desporto é um dos maiores erros. Foi uma Serie A peculiar, longuíssima, duríssima. Ganhámo-la com duas jornadas de antecedência e é um grande mérito do grupo. Depois de oito anos a vencer, não era fácil voltar a fazê-lo”, admitiu.

Porém, a missão que se avizinha parece ser ainda mais complicada, já que começa também a contagem decrescente para a retoma da Champions. A Juve precisa de dar a volta à eliminatória, depois de ter perdido para o Lyon (1-0) na primeira mão dos oitavos-de-final. De notar que a conquista da prova europeia é também um dos objetivos primordiais do emblema de Turim e do atacante luso. Cristiano Ronaldo procura vencer a prova pela sexta vez na carreira, depois de quatro conquistas ao serviço do Real Madrid e uma pelo Manchester United. Além do Juventus-Lyon, faltam ainda decidir mais três jogos dos oitavos: Bayern Munique-Chelsea (alemães venceram por 3-0 em Londres); Barcelona-Nápoles (empate a uma bola em Itália); e Manchester City-Real Madrid (ingleses venceram por 2-1 com reviravolta no Bernabéu). Os jogos da segunda mão estão agendados para os próximos dias 7 e 8 de agosto. Já apurados para os quartos-de-final da prova milionária estão PSG, Atalanta, Atlético Madrid e RB Leipzig.

Recorde-se que os quartos, as meias-finais e a final da competição vão ser disputados em Lisboa (nos estádios da Luz e de Alvalade), entre os dias 12 e 23 de agosto. O Estádio da Luz volta a receber a final da principal prova de clubes a nível europeu, seis anos depois da última vez: em 2014, o Real Madrid conquistou a décima Champions da história do clube após derrotar (4-1) o rival Atlético de Madrid. Já na presente temporada, destaque para o feito alcançado pelos colchoneros do português João Félix, plantel responsável pela eliminação do Liverpool de Jürgen Klopp, que ainda segura o estatuto de campeão europeu, além de novo campeão de Inglaterra. A equipa de Diego Simeone bateu os reds nos oitavos, por 4-2 no conjunto das duas mãos.