As autoridades marítimas interditaram a banhos, esta quarta-feira, as praias de Santo António e Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, devido à presença de coliformes na água.

"As bandeiras vermelhas foram hasteadas nas praias de Santo António e Monte Gordo, devido à presença de bactérias na água", afirmou o capitão do porto de Vila Real de Santo António, Rui Andrade, à agência Lusa.

A interdição está em vigor desde cerca das 15h00 e "as pessoas são desaconselhadas a ir a banhos".

As bandeiras vermelhas vão permanecer hasteadas em ambas as praias até a Agência de Portuguesa do Ambiente (APA) proceder a novas análises que não acusem a presença das referidas bactérias.