O realizador de televisão Nuno Teixeira morreu hoje, aos 74 anos, informou a RTP, estação com quem tinha um vínculo com mais três décadas. No currículo contava com a direção da primeira telenovela portuguesa, Vila Faia, de 1982.

"Morreu um nome histórico da RTP, Nuno Teixeira. Foi o realizador de (...) 'Vila Faia' e de tantos programas de sucesso como 'O Tal Canal' ou o 'Casino Royal' de Herman José. Tinha 74 anos", escreveu a televisão pública no Facebook.

Nascido em Silgueiros, no distrito de Viseu, Nuno Teixeira teve uma longa carreira na RTP, iniciada nos estúdios do Porto.