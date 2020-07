O cantor italiano Andrea Bocelli disse que se sentiu "humilhado e ofendido" com as medidas que o país adotou devido à pandemia de covid-19. “Eu não podia sair de casa, embora não tivesse cometido qualquer crime", lamentou, sublinhando que as regras são exageradas.

Bocelli, presente numa conferência no Senado de Itália na qual participavam políticos da oposição, confessou mesmo que desobedeceu às regras impostas durante o confinamento "porque não achava certo ou saudável ficar em casa”.

"Tenho uma certa idade e preciso de sol e vitamina D", disse o cantor, de 61 anos, incentivando os cidadãos a fazerem o mesmo

"Recusem-se a seguir as regras. Vamos ler livros, passeiem, conheçam-se, conversem, vamos dialogar", acrescentou.

As declarações do cantor foram alvo de polémica, até porque até então Andrea Bocelli era visto como um símbolo de unidade nacional, em especial durante o confinamento. A sua atuação a solo na Catedral de Milão, no domingo de Páscoa, foi vista e partilhada milhares, se não milhões de vezes.

Mais tarde, o cantor reagiu dizendo que as suas palavras foram “mal interpretadas” e fez questão de lembrar que a sua fundação ajudou muitas pessoas que foram infetadas com o novo coronavírus.

Recorde-se ainda que o tenor revelou no passado mês de maio que testou positivo para a Covid-19 e que já recuperou da doença.