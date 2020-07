As bolas energéticas estão por todo o lado, são altamente apreciadas e toda a gente (ou quase) tem a sua versão, seja em formato de bola ou barra.

Aqui entre nós, nunca foi exatamente o que mais me fascinou fazer bolas energéticas – nem comê-las, e eu adoro comer.

A verdade é que tenho de dar o braço a torcer porque são excelentes e só têm coisas boas:

Não dão muito trabalho.

Não é necessário cozinhar.

Fazem um excelente snack e, com este calor, aguentam-se bem.

Estão na categoria dos saudáveis.

Excelentes para aquele kick de energia a meio da manhã ou da tarde.

Podem ser um excelente pré-workout.

Os miúdos adoram.

Mais do que uma receita, e se nunca experimentou fazer, partilho os princípios básicos do que precisa para criar a sua versão.

Frutos secos: tâmaras, porque são pegajosas e naturalmente doces; outros frutos secos como figos, bagas de goji, cranberry e mirtilos.

Manteiga de frutos secos/nut butters: A energia das bolas energéticas vem de alimentos que são densamente nutritivos como... nozes! Que também são ricos em gorduras saudáveis ​​e com uma textura deliciosa.

Mix-ins: Adicione outras misturas, como sementes de chia, coco, papoila, cânhamo, girassol, aveia, não interessa... Coloque o que o fizer feliz.

Para as minhas, quis usar o mínimo de ingredientes possível, até porque, para esta altura, já todos sabemos que estas meninas são altamente calóricas e, se a ideia é controlar o peso, é preciso ter alguma atenção. Não que eu seja a favor de contar calorias, mas é melhor estarmos atentos.

Bolas Energéticas de Figos das Mouriscas e Amêndoas Tostadas

Ingredientes

1 chávena de farelo (pode substituir)

1 chávena de figos pretos das Mouriscas

3 tâmaras descaroçadas (prefira as medjool)

1 mão-cheia de bagas de goji

1 copo de amêndoas tostadas

1 pitada de sal rosa

Método

Num processador coloco sempre os frutos secos – neste caso, tâmaras, figos e goji – até irem formando uma pasta. Adiciono o farelo ou aveia com o sal. E no final coloco as amêndoas, porque gosto delas com pedaços que se trinquem.

Nota: Se os figos forem já muito antigos, é possível que já estejam muito secos. Coloque num bocado de água para hidratar, e pode usar essa “calda” para adoçar.