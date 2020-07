A Polónia, Lituânia e Ucrânia anunciaram uma nova plataforma para o aumento da cooperação nas áreas da segurança, economia e assuntos políticos, e ainda no combate à Covid-19.

Os chefes da diplomacia dos três países vizinhos estabeleceram o designado "Triângulo de Lublin" durante o seu encontro na cidade de Lublin, leste da Polónia.

O objetivo consiste em reforçar os laços em comum e ainda as relações com a União Europeia (UE) e NATO. A Polónia e a Lituânia são Estados-membros da UE e da NATO, enquanto a Ucrânia aspira em aderir às duas organizações, com forte apoio destes seus dois vizinhos.

Numa declaração conjunta, os ministros sublinharam as ameaças à segurança na região e condenaram a "agressão" da Rússia no leste da Ucrânia, apelando ao respeito por Moscovo das fronteiras e território da Ucrânia. O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Jacek Czaputowicz, dirigiu o encontro ao lado dos seus homólogos da Lituânia, Linas Linkevicius, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba.