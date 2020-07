O primeiro-ministro libanês criticou uma "perigosa escalada militar" um dia após os disparos de artilharia israelita num setor fronteiriço, enquanto o Estado judeu denunciou uma tentativa de infiltração de "terroristas" no seu território.

"Israel violou uma vez mais a soberania do Líbano (...) durante uma perigosa escalada militar", deplorou Hassan Diab no Twitter, na primeira reação oficial do Governo libanês aos bombardeamentos de segunda-feira na fronteira israelo-libanesa

"Apelo à prudência nos próximos dias, por recear que as coisas se podem agravar devido a uma forte tensão na fronteira", acrescentou Diab.

Na segunda-feira o exército israelita indicou que um grupo de três a cinco pessoas, armadas, percorreram alguns metros para além da linha azul que separa Israel do Líbano e "as forças de segurança abriram fogo".

Após diversos conflitos, Israel e o Líbano permanecem tecnicamente em estado de guerra.