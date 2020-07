Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.722 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas registaram-se mais três óbitos.

No mesmo período foram ainda confirmados 111 novos casos, elevando para 50.410 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia.

O número de pessoas internadas diminuiu, atualmente há 402 doentes hospitalizados, menos 12 do que ontem, dos quais 41 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 35.375 para 35.626, mais 251 em relação a ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.596 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.335 contactos.

Os dados dos concelhos não foram atualizados no boletim de hoje, mantendo-se inalterados: Os concelhos com mais casos são: Lisboa (4.408), Sintra (3.695), Loures (2.284), Amadora (2.185), Vila Nova de Gaia (1.805), Odivelas (1.512), Porto (1.447), Cascais (1.382), Matosinhos (1.316), Braga (1.269), Gondomar (1.107), Oeiras (1.073) e Vila Franca de Xira (1.026).

Casos Confirmados

953 meninos e 808 meninas com menos de 10 anos;

1.070 rapazes e 1.216 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.560 homens e 4.144 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.924 homens e 4.312 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.726 homens e 4.607 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.278 homens e 4.364 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.393 homens e 2.677 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.653 homens e 1.860 mulheres entre os 70 e os 79;

1.879 homens e 3.914 mulheres casos com mais de 80 anos;

44 homens e 28 mulheres cujo grupo etário é desconhecido;

22.480 casos do sexo masculino e 27.930 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

105 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

203 homens e 130 mulheres entre os 70 e os 79;

501 homens e 655 mulheres com mais de 80 anos

859 óbitos do sexo masculino e 863 do sexo feminino