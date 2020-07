BRUNO CANDÉ MARQUES - Conheci o Bruno em 2011. Fiz com ele o Macbeth na Casa Conveniente, dirigidos pela Mónica Calle. E conheci um homem a quem a descoberta do teatro lhe proporcionou a maior felicidade do Mundo! Desde 2010, quando o “Boss” (que também entrou no Macbeth) o apresentou à Mónica, que a paixão por esta arte o levou a uma dedicação constante, a uma sede de aprendizagem comoventes! Era fantástico contador de histórias, generoso para connosco, sempre na brincadeira, um ser muito afável... o Bruno é daqueles que por onde passasse facilmente fazia amigos! Quando alguém nos deixa, temos tendência a procurar predicados especiais para “ficarmos bem na fotografia”, mas tudo o que se possa dizer de positivo do Bruno é verdade! Pelo que aconteceu nem sei o que diga, só sinto nojo, nojo desta raça racional que é a humana...Não vou esquecer nunca a gargalhada contagiante do Bruno! Até sempre🖤 ps : era um homem dedicado à família! Os meus sentimentos! #brunocandémarques #🖤

A post shared by José Raposo (@joseraposoofficial) on Jul 27, 2020 at 9:59am PDT