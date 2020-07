O suicídio das moscas

A cada quilómetro, o azul do céu é mais ansioso.

Há alturas em que o sol parece um ferro de engomar. A pele estala e abre brechas, o vento é quente como me lembro daquele que soprava do lado direito em labaredas enquanto percorria os corredores da cidade-fantasma de Abu Samrah, entre Abu Dhabi e Al Ain. A luz vem e volta em reflexo no ferro azul do capô do Anglia, que percorre devagar o seu caminho por entre sobreiros e pinheiros-mansos, a sede seca-me a garganta, as cegonhas não têm energia suficiente para abandonar os ninhos dependurados nos postes de eletricidade. A cada quilómetro, o azul do céu é mais ansioso. Papoilas explodem de vermelho por entre o amarelo dos pimpilhos como se fossem as últimas flores do Lácio.

