Uma pedrada no charco do comentário desportivo

O anúncio da decisão da direção da SIC Notícias de “descontinuar” dois programas de comentário desportivo onde pontificavam representantes dos três principais clubes nacionais foi uma pedrada no charco. Ricardo Costa, o diretor de informação do grupo Impresa, a que pertence o canal, justificou a decisão com o “ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas, e para o qual contribuem muito os próprios clubes e as suas máquinas de comunicação”. Corretíssimo. Convém, porém, fazer uma distinção: o tom do Play Off, com um painel constituído por Manuel Fernandes, Ricardo Rocha e Rodolfo Reis, e moderado por Rui Santos, não era o mesmo da algazarra de O Dia Seguinte. Seja como for, o ponto final neste modelo não terá sido uma decisão fácil nem consensual.

