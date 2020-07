Diversos países asiáticos estão a recuar no desconfinamento e a tomar novas precauções, com o objetivo de evitar uma segunda vaga de coronavírus.

Em Hong Kong foram proibidos ajuntamentos de mais de duas pessoas, os restaurantes foram encerrados e foi instituída a obrigatoriedade de utilizar máscara em todos os locais públicos, inclusive ao ar livre. No início do mês, depois de um surto de 42 casos de covid-19, o ministro da Educação de Hong Kong, Kevin Yeung, anunciou que as escolas iriam encerrar, antecipando o período de férias previsto.

Na China, local de origem da covid-19, regiões como Xinjiang, Liaoning (que registou casos durante cinco dias seguidos) e Jilin, que registou dois novos casos, os primeiros desde maio, fizeram disparar os alarmes. Estes 57 novos casos são o registo mais alto no país desde o início de março.

O governo japonês está a apelar ao regresso do teletrabalho. “A certa altura, o teletrabalho estava a ser cumprido por cerca de 70% a 80% da população, mas agora está apenas nos 30%”, disse o ministro da Economia Yasutoshi Nishimura. “Realmente não queremos voltar atrás, por isso temos que explorar novas maneiras de trabalhar e manter o teletrabalho”.

O Vietname, que não registava casos desde abril, detetou três residentes de Danang com covid-19. Por isso, o governo procedeu a evacuações de cerca de 80 mil pessoas, a maioria turistas, que levarão pelo menos quatro dias, com aproximadamente 100 voos diários para abandonar esta cidade. Além destas medidas, o Vietname adiou a realização do maior fórum de segurança da Ásia, que inclui a Coreia do Norte, e uma reunião anual de ministros dos Negócios Estrangeiros do Sudeste Asiático para setembro.

Este fim de semana, segundo meios de comunicação estatais da Coreia do Norte, a cidade de Kaesong entrou em isolamento porque um cidadão que tinha desertado há três anos para a Coreia do Sul regressou este mês e apresentava sintomas de covid-19. Este é o primeiro caso relatado oficialmente pelo governo de Pyongyang. A Coreia do Sul anunciou mais de 14 mil casos e 298 fatalidades devido à pandemia.

A Indonésia anunciou ontem que registou mais de 100 mil casos de covid-19, superando a China e tornando-se assim o país com o número mais elevado de contágios no sudeste asiático. Neste país já morreram, até ao momento, 4838 pessoas devido à infeção.