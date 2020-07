Tony Richardson, Karel Reisz, Lindsay Anderson, Richard Lester e Alexander Mackendrick. Cinco realizadores britânicos para nove filmes num ciclo que se inicia a 14 de agosto com The Loneliness of the Long-distance Runner (19h), filme de 1962, de Tony Richardson, e que ao Espaço Nimas, em Lisboa, traz uma seleção do movimento que marcou o cinema britânico das décadas de 1950 e 60 e que ficou conhecido como a Nova Vaga Britânica (British New Wave).

Eram jovens realizadores que “vinham do chamado ‘free cinema’ dos anos 50, uma das primeiras manifestações de um movimento cultural mais alargado, que incluía sobretudo uma nova geração de escritores que desafiava a ordem social e cultural vigente”, explica o Nimas no texto em que anuncia o ciclo que se prolongará para o mês de setembro. “Os ‘angry young men’, como ficaram conhecidos, criticavam ferozmente as instituições inglesas, e as suas obras debruçavam-se nas vidas do dia a dia de personagens também elas ‘anti-establishment’ da ‘lower-middle-class’ [classe média baixa] e da ‘working-class’ [classe trabalhadora]”.

Eram os anos em que “o cinema inglês saía dos estúdios e vinha para as ruas, confrontando-se com a realidade do dia-a-dia da Inglaterra de então, e participando ativamente nela”. Desses anos, e de Tony Richardson ainda, é ainda exibido, além da adaptação de Alan Sillitoe que abre o ciclo, A taste of Honey (1961), vencedor de quatro BAFTA.

A 15 de agosto, às 21:30, chega a vez de This Sporting life (1963), de Lindsay Anderson, que deu a Richard Harris o prémio de Melhor Ator em Cannes, de quem será ainda exibido If... (1968), Palma de Ouro em Cannes em 1969. São ainda exibidos A High Wind in Jamaica (1965) e Sweet Smell of Success (1957), de Alexander Mackendrick, The Knack... And How to Get It (1965), de Richard Lester e Saturday Night and Sunday Morning (1960), de Karel Reisz.