Mário Ferreira, que é acionista da Media Capital, deixou de ter participação qualificada na Cofina, dona do Correio da Manhã. O empresário já vendeu 150 mil ações e passou a deter menos 2%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pluris Investments diz ainda que tem a “intenção de alienar todas as participações que ainda detém à data no capital social da Cofina”.

A nota mostra ainda a notificação da Pluris Investements no que diz respeito à alienação dos títulos que foi realizada em três operações, num total de 150 mil ações.