Pelo menos 850 pessoas foram retiradas de uma prisão feminina a sudeste de Moscovo, na sequência de um incêndio, indicou a FSIN às agências de notícias russas, sem avançar informações sobre eventuais vítimas.

Um porta-voz da administração da penitenciária disse à agência TASS que as prisioneiras foram transferidas para um outro edifício no centro do complexo prisional.

Os incêndios com vítimas mortais são recorrentes na Rússia, uma vez que a maioria dos edifícios é antiga, remontando à época soviética, desrespeitando frequentemente as normas de segurança