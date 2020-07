O parlamento da Albânia "chumbou" esta segunda-feira a destituição do Presidente, que foi a votos depois de Ilir Meta ter tentado, no ano passado, cancelar as eleições municipais.

Há um ano, o Partido Socialista, que está no poder na Albânia, formou uma comissão para investigar o Presidente - membro de um pequeno partido de oposição de esquerda - na sequência de uma tentativa deste de cancelar as eleições municipais, considerando que isso ultrapassa os poderes constitucionais do chefe de Estado.

Meta tentou travar as eleições, justificando com o receio de que o processo fosse "antidemocrático", já que os partidos da oposição de centro-direita disseram que o boicotariam devido a alegadas ligações entre os socialistas do Governo e grupos de crime organizado.

Os deputados votaram 78-17, com oito abstenções, a favor da adoção das recomendações de uma comissão interpartidária que concluiu que Meta não deveria ser destituído, mas que a legislação sobre os poderes presidenciais deve ser alterada.