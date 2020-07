O Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico registou, esta segunda-feira, 685 novos casos de infeção no Reino Unido, elevando assim a totalidade do número de casos registados de covid-19 no país para 300.111.

Nas últimas 24 horas, sete pessoas morreram devido à doença. Desde o início da pandemia, já morreram no Reino Unido 45.759 pessoas.

A região mais afetada é a noroeste, onde há registo de 45.360 infeções. Também Londres é uma das regiões mais afetadas, registando cerca de 35 mil casos.