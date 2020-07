Dez anos depois, o ator Paulo Rocha está de regresso à SIC. Com muito sucesso no Brasil, com vários trabalhos em novelas da Globo, o ator é o novo rosto da ficção do canal de Paço de Arcos, em Oeiras.

O regresso do ator à SIC deverá estar marcado para a segunda quinzena de agosto, segundo confirmou o próprio no programa Casa Feliz, esta segunda-feira.

"Depois do sucesso na Globo, Paulo Rocha regressa finalmente a Portugal e vai ser um dos protagonistas de uma grande produção da SIC!", pode ler-se numa publicação feita pelo canal no Instagram.

Nas redes sociais, muito se falou nesta contratação surpresa, com vários nomes a surgirem. As apresentadoras Tânia Ribas de Oliveira, da RTP, e Fátima Lopes, da TVI, foram alguns dos nomes apontados pelos internautas.

Este mês, recorde-se, Cristina Ferreira protagonizou a transferência do ano no mundo da televisão, tendo saído da SIC para a TVI, onde começa a exercer funções em setembro como Diretora de Entretenimento e Ficção.