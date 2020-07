A Liga inglesa 2019/20 ficou encerrada este domingo, com vários portugueses em destaque na 38.ª jornada da competição. Bruno Fernandes voltou a brilhar pelo Manchester United, que terminou assim no terceiro lugar na tabela e garantiu entrada direta na Liga dos Campeões. Ontem, os red devils bateram o Leicester City por 2-0, com o primeiro golo a ser apontado pelo internacional português, de grande penalidade. De notar ainda que graças ao apuramento do United para a fase de grupos da prova milionária, o Sporting vai receber mais três milhões de euros pela transferência do atacante português, elevando assim o total atual para 58 milhões de euros. Recorde-se que no acordo com os red devils ficou estabelecido um valor à cabeça de 55 milhões de euros, mais 25 por objetivos. Bruno Fernandes chegou a Inglaterra em janeiro último com o clube no sexto posto, à data a 14 pontos do pódio. Daí para cá, o ex-jogador leonino participou em todos os encontros do campeonato inglês, apontando 8 golos em 14 jogos. Mais: desde esse momento que a equipa de Manchester não perdeu qualquer encontro, registando 9 vitórias e cinco empates.

Além do clube treinado por Ole Gunnar Solskjær, também o Chelsea garantiu entrada na fase final da prova dos milhões após derrotar o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo por 2-0.

O Liverpool, campeão em título, e o Manchester City já tinham confirmado a presença na fase de grupos da principal prova europeia de clubes e, este domingo, venceram Newcastle e Norwich por 3-1 e 5-0, respetivamente. De notar, porém, que os reds de Jurgen Klopp não conseguiram igualar o recorde de pontos na Premier League, terminando a época com 99 pontos, a um da marca histórica alcançada pelo City em 2017/18 (100 pontos).

Já na quinta posição na tabela terminou o Leicester, posto que permitiu aos foxes a qualificação direta para a Liga Europa. Por sua vez, o Tottenham terminou no sexto lugar, após empate a uma bola com o Crystal Palace. Em igualdade pontual com a armada lusa dos Wolves, Mou e companhia beneficiaram da vantagem na diferença de golos. Os spurs vão por isso disputar a segunda pré-eliminatória da segunda prova da UEFA; enquanto os wolves falham o acesso à Europa, pelo menos via campeonato.

Na zona de descida, uma referência para a queda do Watford, que perdeu (3-2) com o Arsenal e acompanha Bournemouth e Norwich na despromoção ao Championship (segunda divisão inglesa).

Já o Aston Villa empatou (1-1) com o West Ham e mantém-se no principal escalão do futebol inglês.