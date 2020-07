A estátua do navegador Cristóvão Colombo no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada e vandalizada na madrugada de domingo, avançou fonte do gabinete do município, acrescentando que a estátua apresenta “algumas fendas”.

O município já participou o acontecimento à PSP e “os serviços camarários estão a tentar perceber se há ou não danos maiores”.