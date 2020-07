Uma colisão entre dois ligeiros de passageiros, este sábado, fez uma vítima mortal, uma criança de seis anos, um ferido grave e quatro ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 21h30, na Estrada Nacional (EN) 121, entre Beja e Ferreira do Alentejo.



Além da vítima mortal, uma criança de 6 anos não conseguiu resistir aos ferimentos, há também um ferido grave a registar, uma mulher de 28 anos que foi helitransportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Já os quatro feridos leves foram assistidos no local e, depois, transportados para o Hospital de Beja.



No local estiveram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo e Beja, um helicóptero do INEM, VMER de Beja e GNR.