O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou, numa nota publicada este domingo, a morte de um bombeiro da corporação de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, que combatia o incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros.

O bombeiro, de 21 anos, morreu na sequência de um acidente com o veículo, onde seguiam também outro elementos da corporação, que capotou provocando, além do óbito, um ferido grave e três ligeiros.

Na nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, O Presidente revela que esteve na noite de sábado "em contacto com os presidentes de câmara das zonas afetadas pelos incêndios e com o comandante dos bombeiros de Proença-a-Nova, a quem apresentou condolências pelo terrível acidente no quadro de operações que vitimou um jovem bombeiro".

Marcelo adiantou ainda que falou também com familiares do bombeiro, a quem transmitiu os seus sentimentos.

O primeiro-ministro, António Costa, também já reagiu à morte do jovem bombeiro.

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Diogo Dias, bombeiro voluntário da corporação de Proença-a-Nova, no decurso de um acidente de viação durante as operações de combate a um incêndio na região de Oleiros. Aos bombeiros feridos no mesmo acidente desejo as rápidas melhoras", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

António Costa dirige "aos bombeiros e a todos quanto estão empenhados no combate aos incêndios uma palavra de solidariedade, incentivo e agradecimento pelo trabalho que realizam por Portugal".

"Envio à família e amigos assim como à corporação dos bombeiros voluntários de Proença-a-Nova os meus sentimentos e de todo o Governo", acrescenta o chefe de Governo na mesma nota.

O incêndio em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, deflagrou no sábado à tarde e alastrou-se a concelhos vizinhos.