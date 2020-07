Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.716 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas infetadas com covid-19 o que representa uma descida comparativamente aos dados de sexta-feira, onde foram registados sete óbitos.

Também o número de novos casos de infeção diminuiu face ao boletim de ontem. Foram confirmados 263 casos nas últimas 24 horas no país, menos 50 do que os registados na sexta-feira. No total, já 49.955 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.

No boletim deste sábado não ocorreram alterações nos dados de ontem sobre os concelhos, logo, não é possível saber onde foram registados os novos 263 casos do novo coronavírus. É apenas de conhecimento público que 183 dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, logo, mais uma vez esta continua a ser a região do país que regista um maior aumento do número de infeções.

O número de pessoas internadas voltou a diminuir. Existem, de momento, 410 pessoas infetadas internadas em unidades hospitalares. Desde o dia 24 de março que não existia um número tão baixo de internamentos relacionadas com a covid-19.

O número de recuperados também voltou a aumentar e já mais de 35 mil pessoas venceram a doença em Portugal.

Casos Confirmados

936 meninos e 791 meninas com menos de 10 anos;

1.060 rapazes e 1.203 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.521 homens e 4.096 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.887 homens e 4.280 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.690 homens e 4.573 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.249 homens e 4.329 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.380 homens e 2.645 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.640 homens e 1.850 mulheres entre os 70 e os 79;

1.865 homens e 3.893 mulheres casos com mais de 80 anos;

41 homens e 26 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

22.269 casos do sexo masculino e 27.686 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

104 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

202 homens e 129 mulheres entre os 70 e os 79;

500 homens e 653 mulheres com mais de 80 anos

856 óbitos do sexo masculino e 860 do sexo feminino