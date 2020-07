Já existe uma máscara têxtil e reutilizável, com capacidade comprovada para inativar o novo coronavírus. E foi criada em Portugal. A máscara MOxAd-Tech foi criada pela fabricante Adalberto em conjunto com a retalhista do grupo Sonae Fashion (Mo), o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e a Universidade do Minho. "Este projeto pretende, desde a primeira hora, reforçar a proteção pessoal na atual situação de pandemia, tornando acessível o vestuário técnico ao maior número de pessoas possível", dizem os responsáveis em comunicado.

A máscara "superou com sucesso os testes realizados pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, tornando-a na primeira máscara com capacidade de inativar o vírus SARS-CoV-2", pode ler-se num comunicado do instituto disponível no site oficial da marca. Mesmo após "50 lavagens", o efeito mantém-se e o vírus permanece inativo ao entrar em contacto com o tecido.

Segundo Pedro Simas, investigador e virologista deste instituto, os testes mostraram que esta máscara tem uma "redução viral de 99% ao fim de uma hora de contacto com o vírus, de acordo com os parâmetros de testes indicados na norma internacional".

As máscaras já estão a ser comercializadas por 10 euros, tanto no país como em outros territórios da União Europeia.