Um dos infetados pela covid-19 no surto de Regengos de Monsaraz morreu, no Hospital de Évora (HESE). O número de mortos causados por este surto sobe assim para 18.

Segundo a atualização do do concelho de Reguengos de Monsaraz, o idoso tinha 88 anos anos e trata-se de um dos utentes do lar da fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS).

O surto surgiu a 18 de junho, tendo, até agora, 16 utentes do lar morrido. As outras duas vítimas mortais são um funcionário da instituição e uma pessoa na comunidade.