O primeiro-ministro anunciou que o Executivo recusou o pedido de prorrogação do prazo de entrega da auditoria ao Novo Banco, e einsitiu que a auditoria conclua o documento até ao final deste mês.

"O auditor que está a elaborar a auditoria pediu uma prorrogação do prazo e essa prorrogação do prazo foi recusada pelo ministro de Estado e das Finanças, que insistiu que até ao dia 31 [de julho] tem que ser entregue e assim que ela for entregue será enviada ao parlamento", revelou o primeiro-ministro, em resposta a Catarina Martins, quando esta o questionou acerca da data em que será conhecida a auditoria ao Novo Banco.

Na sua intervenção, a coordenadora do Bloco de Esquerda lembrou que o Governo se comprometeu com a divulgação dos resultados este mês.