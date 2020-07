Ele chorava pelo Divino Surdo

Tenho um nojo profundo da Senhora da Gadanha, esse ser que regula os dias e as horas do momento definitivo

De Vez em quando, de Águeda chegam-me notícias da morte. E eu pergunto-me se há ainda em Águeda alguém por morrer. Não falo da morte serena dos avós, falo da morte que bate à porta como o destino bateu à porta de Beethoven quando espalhou pelo mundo a força devastadora da sua Quinta Sinfonia: “Tam-tam-tam-tam!” Assim mesmo, reduzida a 12 letras ou àquelas que quiserem para lhe imitarem o som inimitável. Há um ano, a devastação entrou pela planície da minha infinita vontade de não doer.

O Luís Miranda, Peran, meu mano de discussões soberbas, senhor das tempestades, homem inteiro nas verdades absolutas que defendia com a voz unânime dos paladinos, tomou o caminho do não regresso. E fui ficando mais vazio. Vou sempre ficando mais vazio. Não sei adornar a burocracia do papel passado em atestados de óbito.

Tenho um nojo profundo da Senhora da Gadanha, esse ser que regula os dias e as horas do momento definitivo. Um nojo-asco da sua cobardia velhaca, da sua insinuação pelo meio de nós, que queremos vê-la e recusá-la e nunca saberemos como. Agora, as notícias da morte multiplicam-se.

