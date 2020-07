A situação de emergência decorrente da pandemia de covid-19 introduziu alterações bruscas no dia-a-dia e modos de atuação de pessoas e organizações. O mundo do trabalho deparou-se com enormes desafios e a necessidade urgente de adaptação e adoção massiva de novas formas e modelos. Nesse sentido, o Observatório Nacional de Recursos Humanos (ONRH) levou a cabo um estudo com o objetivo de avaliar a perceção dos colaboradores acerca da adaptação dos sistemas de recursos humanos à situação decorrente da pandemia, efetuado numa amostra de organizações em Portugal. A Altice Portugal fez parte deste estudo e os resultados foram “muito satisfatórios”, tendo a empresa conseguido destaque por vários motivos: num grau muito elevado, a gestão da empresa perante a pandemia correspondeu às expetativas dos seus colaboradores. Os colaboradores consideram que a organização tomou as medidas necessárias para salvaguardar os postos de trabalho e para haver continuidade do negócio e da atividade. Além disso, as pessoas que se encontravam em regime de teletrabalho atribuíram classificações muito positivas, considerando as condições de trabalho muito satisfatórias.

Mas não foi só: as perspetivas de futuro face à Altice Portugal são positivas e elevadas e todas as classificações dos colaboradores Altice ficaram acima da média, tendo em conta as restantes entidades que participaram neste estudo.

Top-5 indicadores A dedicação e empenho pela organização, dado o momento atual (9,4), a vontade de permanecer ligado à organização (9,3), o grau em que consideram que a organização tomou as medidas adequadas para a continuidade do negócio/atividade (9,3), o apoio com que puderam contar por parte da chefia direta para o desempenho das funções neste regime de trabalho (9,2) e o orgulho em pertencer à organização, dado o momento atual (9,2) foram o top-5 atribuído à Altice Portugal pelos seus colaboradores.

Satisfeita com o resultado do estudo, a Altice Portugal não tem dúvidas: “Sabemos que temos um papel fundamental a desempenhar neste cenário de crise pandémica e sabemos que temos uma responsabilidade acrescida num mundo em que as comunicações se tornaram indispensáveis quer para a estabilidade emocional dos portugueses, quer para assegurar com eficiência a continuidade dos negócios das empresas”, diz a Altice, acrescentando que, desde o primeiro momento, o seu compromisso foi “investir e reforçar as nossas redes e na sua segurança, e colocar a nossa melhor tecnologia ao serviço do país e de todas as entidades envolvidas no combate à covid-19”.

Iniciativas internas

O que levou os colaboradores a darem boas pontuações à Altice Portugal está relacionado com as dezenas de medidas internas levadas a cabo pela empresa. A título de exemplo, a Altice foi a primeira empresa privada a ativar um Plano de Contingência e Prevenção no âmbito do atual panorama da saúde pública. Em estreito e permanente diálogo com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e demais entidades, tem vindo a implementar um conjunto de medidas e ações preventivas com vista a garantir condições de segurança e de saúde aos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores, de forma continuada e permanente, assegurando também a continuidade do negócio e dos serviços prestados pelas empresas da Altice Portugal. Esta foi uma ação gigantesca, abrangendo cerca de 8 mil colaboradores diretos e 18 mil indiretos.

No que diz respeito às medidas, destaque para a dispensa imediata de assiduidade em regime de teletrabalho a colaboradores pertencentes a grupos considerados de maior vulnerabilidade por baixa imunidade (oncológicos ativos, doentes crónicos já identificados) e colaboradoras grávidas, bem como a colaboradores que obrigatoriamente utilizam transportes públicos. Em apenas uma semana foram colocados mais de 6 mil colaboradores diretos em teletrabalho. E até mesmo nas vertentes de call center e dos centros de atendimento, uma parte muito significativa foi migrada e está a ser feita a partir de casa.

Foi ainda feito o reforço da equipa de Saúde no Trabalho da Altice Cuidados de Saúde, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto. Além disso, através da Altice Cuidados de Saúde, a empresa passou a disponibilizar o acesso a teleconsulta de apoio psicológico a todos os colaboradores e respetivas famílias, reforçando ainda a equipa de Saúde no Trabalho da Altice Cuidados de Saúde, nomeadamente com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto.

Foi também implementado o Gabinete de Crise de Operações, com definição de Plano de Serviços Mínimos que garantisse a reposição e ativação de serviços, apoio técnico e não técnico e atividades comerciais, administrativas e complementares.

Além disso, continua a ser privilegiada a manutenção no regime de teletrabalho a colaboradores com filhos menores, colaboradores que se enquadrem em grupos de risco e colaboradores cuja residência se insere numa das 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa para as quais foi determinado dever de recolhimento.

A Altice levou ainda a cabo várias medidas relacionadas com as imposições da DGS, como distanciamento social e disponibilização de gel desinfetante para todos os trabalhadores. Funcionários dos call centers ou técnicos no terreno também viram a sua proteção garantida.

Esforços e iniciativas para todos

O cenário que foi imposto à empresa pela covid-19 levou-a a canalizar os esforços para iniciativas de responsabilidade social dedicadas a colmatar necessidades específicas dos vários grupos afetados por esta pandemia. Neste sentido, a Altice Portugal tem estado, desde o primeiro momento, ao lado de inúmeros projetos que visam apoiar diretamente alguns destes grupos.

No que diz respeito a redes e infraestruturas, a empresa, em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, expandiu e fortaleceu a resiliência das infraestruturas fixas e móveis das instalações temporárias de acolhimento e tratamento de pessoas, de forma a garantir o bom funcionamento das comunicações.

Atuou ainda na área da educação com uma parceria tecnológica no projeto de ensino à distância da Câmara Municipal de Oeiras, com a disponibilização de equipamentos e acesso à internet para professores e alunos do concelho, e com o projeto “Escola Digital para Todos”, da Altice Portugal, em que mais de 150 municípios usam a solução Escola Remota da empresa.

Na área da saúde, não foi diferente. A Altice procedeu à atribuição de benefícios de comunicações eletrónicas a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, melhorou a linha de atendimento SNS24 não só ao nível do aumento de número de posições e número de enfermeiros como da implementação tecnológica de mecanismos como o Bot Covid-19 ou plataforma de atendimento por videochamada, que vai dispor de intérpretes de língua gestual portuguesa. E, em conjunto com a Huawei, ofereceu ao Ministério da Saúde equipamentos e tecnologia com vista a permitir manter ligados milhares de portugueses (doentes, profissionais de saúde) impedidos de estarem com as suas famílias. Mas não só. A operadora continua a oferecer sistemas de videoconferência a hospitais e unidades hospitalares, por todo o país, que visam assegurar a tecnologia para potenciar a colaboração entre várias unidades de saúde portuguesas, nomeadamente no que concerne ao estudo de casos clínicos.

Destaque ainda para a associação ao movimento #EuAjudoQuemAjuda, da Cruz Vermelha Portuguesa, com apoio tecnológico para o seu inovador sistema de triagem Smart e para o apoio ao Centro de Medicina Digital P5, na Universidade do Minho – a Altice Portugal dotou este centro com um conjunto de novas tecnologias desenvolvidas pela Altice Labs para benefício da população.

No que diz respeito ao setor da hotelaria e turismo, a Altice juntou-se à iniciativa da Associação da Hotelaria de Portugal que visa receber profissionais de saúde em diferentes hotéis que terão ao seu dispor serviços de comunicações de forma gratuita.

Várias iniciativas de apoio social

No âmbito do apoio social, as iniciativas são incontáveis. Destaque para a criação do centro de atendimento e linha telefónica para o projeto SOS Vizinho, oferta conjunta Altice Portugal/Huawei Portugal à GNR de 20 tablets, um por cada comando territorial, e tarifário de dados que permita a realização de videoconferências sem custos associados. Esta iniciativa visa apoiar a GNR na realização de ações de proximidade junto da população isolada, com oferta de equipamentos de videoconferência a lares de idosos, numa ação conjunta com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e oferta de serviço TV e WiFi MEO aos centros de acolhimento de emergência criados pela Câmara Municipal de Lisboa para pessoas em situação de sem-abrigo, entre outros.

Mais recentemente, a Altice anunciou um novo projeto de combate ao isolamento social, em parceria com a Cruz Vermelha, em que disponibiliza equipamentos tecnológicos para o combate ao isolamento social de idosos. Este projeto enquadra-se no Programa de Restabelecimento de Laços Familiares e tem um forte contributo do Comité Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho.

Amostra:

• 1040 respostas de colaboradores de 16 organizações de diversos setores de atividade. Foram inquiridos 451 colaboradores da Altice Portugal; no entanto, sete questionários foram inválidos, o que se traduziu num total de 444 respostas válidas.

Trabalho de campo:

• O trabalho de campo e a inquirição dos colaboradores das organizações participantes no estudo decorreram entre 15 de abril e 15 de maio de 2020.

Indicadores e áreas de análise:

• Para a realização deste estudo foi efetuado um questionário com 28 variáveis de medida (indicadores), agrupadas em três áreas de análise.