Rapariga lindíssima, sublinhavam os seus mais profundos admiradores com suspiros de desejo incontido escapando-se-lhes dos pulmões. Falavam da signora Giraldelli, nascida em Veneza por volta de 1780, não se sabe ao certo – a sua existência esteve sempre envolta em mistério e ela própria cultivou o segredo em seu redor. A sua digressão por Londres, em 1818, atirou-a para a ribalta das gentes esquisitas. Os ingleses atribuíram-lhe um apodo: The Incombustible Lady. A Senhora Incombustível. Era de truz, convenhamos. Punha logo a curiosidade de qualquer um aos saltos como pulgas num cão rafeiro. “She appears desirous that all the spectators should see and be satisfied that she performs what she undertakes”. Lá está: uma senhora! Não suportava desiludir os que se espantavam com as suas capacidades e fazia questão de provar de que nada no seu show era truque para enganar papalvos.

Comia fogo. Comia de comer mesmo: metia uma tocha acesa na boca, fechava-a, mastigava-a, e voltava a mostrá-la flamejante como dantes. Ouviam-se ohs! de admiração e ela, feminina, cheia de estilo, ensaiava uma pequena vénia como que para acalmar os mais excitados, pois tinha mais para lhes mostrar e para os embasbacar. Usava material do melhor. Ácido nítrico, óleo a ferver, cera derretida a escaldar, velas e metal incandescente. Enfiava tudo na boca, salvo seja, que é de uma lady que falamos. Bochechava com o ácido nítrico durante vários segundos e depois cuspia-o sobre uma placa de ferro onde surgia de imediato a reação química esperada. Mais bocas abertas de espanto, queixos caídos até aos esternos, gritinhos histéricos de aflição, pigarros de aprovação de cavalheiros mais metódicos.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.