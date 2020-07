Com os dois grandes gigantes globais, os Estados Unidos e a China, de costas voltadas, e todos os países com enormes expectativas no desenvolvimento de uma vacina para a covid-19, surpreendentemente, até agora, “tem havido uma colaboração muito boa no lado científico da questão”, nota Yadav Prashant, investigador do Centro para o Desenvolvimento Global, em Washington, em declarações ao i. “Os cientistas têm cooperado até dentro da indústria farmacêutica, entre empresas diferentes, de países diferentes”, comenta. “O mais complicado é que, enquanto a ciência se torna cada vez mais colaborativa, a produção não”, avisa. Um pouco por todo o mundo, governos desesperam com a ideia de poderem não receber doses suficientes de vacina, com os mais pobres a arriscar ficar indefinidamente na fila de espera, e os mais ricos a atirarem milhares de milhões às empresas farmacêuticas para lhes passar à frente.

