Universidade de Oxford e AstraZeneca

Coronavírus fundido com um vírus de chimpanzé

À frente da corrida à vacina da covid-19 temos a chamada ChAdOx1 nCoV-19.

O nome não é especialmente apelativo, mas a tecnologia é engenhosa: usa parte do genoma do coronavírus, incluindo a que codifica os espigões que lhe são tão característicos, hibridizado com um adenovírus de chimpanzés, um tipo vírus conhecido por causar constipações. Os resultados preliminares da fase final de testes clínicos, conduzidos no Brasil e África do Sul, são muito, muito encorajadores. Após ser injetada em 1077 pessoas, mostrou-se capaz de desencadear uma reação imunitária forte sem efeitos secundários muito graves. Ainda assim, 70% dos pacientes desenvolveram alguns sintomas, como febre ou dores de cabeça. Nada que o paracetamol não resolva, asseguram os investigadores. A expectativa é que meio milhão de britânicos se inscrevam na próxima ronda de testes, com uns 10 mil a participar.

