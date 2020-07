O mundo está farto de entrar e sair do isolamento social, de fazer quarentena após viajar, de viver num medo constante, com máscara na cara, desinfetante nos bolsos e limitações no trabalho e nos negócios. Não há ninguém que não queira apertar a mão dos colegas, dar um abraço aos amigos ou um beijo aos avós. Todos os olhos estão virados para o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa a maldita covid-19. A boa notícia é que os testes clínicos estão a decorrer a uma velocidade sem paralelo e com resultados promissores: esta semana soube-se que a potencial vacina da Universidade de Oxford desencadeou resposta imunitária nos pacientes testados, com efeitos secundários ligeiros, e mais uma empresa chinesa entrou na última fase de testes. A má notícia é que, provavelmente, a população não começará a ser vacinada até à segunda metade do próximo ano, avisou a Organização Mundial de Saúde (OMS). E mesmo isso é só o início, garante ao i Yadav Prashant, investigador de cadeias de abastecimento médicas no Centro para o Desenvolvimento Global, em Washington.

“Se tudo correr bem e tivermos uma vacina autorizada, digamos no início 2021, ou seja, daqui a oito ou nove meses, então no próximo verão, daqui a um ano poderemos ter vacinas suficientes para vacinar os grupos de alta prioridade, que seriam profissionais de saúde, trabalhadores dos serviços de emergência, populações de risco. Depois disso começa a produção numa escala maior, que poderia demorar outros seis a doze meses, até que tenhamos abastecimento suficiente para vacinar todos aqueles que queiram ser vacinados. Poderiam ser necessários uns cinco ou seis mil milhões de doses”, explica Prashant.

