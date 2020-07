O ópio do povo

O mundo do futebol é o maior vendedor de sonhos e, já agora, de mentiras. Veja-se o caso do Benfica, que consegue vender ilusões todos os dias. O seu presidente pode estar em apuros com a justiça que isso em nada interfere com a vida do clube, anunciando-se todos os dias contratações estratosféricas. Citando Raul Solnado, ou o clube da águia conseguiu descobrir um poço de petróleo ou não se compreende como se perdem horas e horas a discutir a contratação de jogadores que custam milhões de euros e que, como é óbvio, não estão ao alcance de nenhum clube português. Cavani ou James Rodríguez são um bom exemplo, mas o mais engraçado é que são antigos jogadores, agora na pele de comentadores, que explicam que essas informações apenas servem de cortina de fumo para os problemas que o clube da Luz atravessa. Não há dinheiro para contratar tais jogadores, é evidente. E o que dizer do aparato de dezenas de polícias destacados para a chegada de Jorge Jesus ao aeródromo de Cascais? É claro que todo este folclore conseguiu abafar a vitória do FCPorto no campeonato português. E por que razão tal aconteceu?

