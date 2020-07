A Liga portuguesa vai ficar integralmente concluída no próximo domingo mas, até lá, ainda há vários motivos de interesse para acompanhar os últimos dias da competição. Numa altura em que todos previam que o top-3 já não tivesse volta a dar, o Sporting surpreendeu tudo e todos: os leões de Rúben Amorim não foram além de um nulo na receção ao V. Setúbal, empurrando para a última jornada a decisão do pódio. Com o empate em Alvalade, o Sporting manteve o terceiro lugar da i Liga, agora com 60 pontos, mais três que o Sporting de Braga. Na 34.a e última jornada da prova, os leões visitam o Benfica e os minhotos vão receber o campeão nacional FC Porto. O dérbi na Luz ficou, assim, a conhecer o seu objetivo final: depois de ter caído a ideia de que poderia ser decisivo nas contas do título, passou também pela possibilidade de ser apenas um jogo a feijões e, agora, volta a ganhar brilho com a discussão do terceiro lugar. Contas feitas, o Sporting precisa de um ponto no dérbi com o Benfica para garantir o último lugar do pódio, independentemente do resultado do Sp. Braga-FC Porto.

Recorde-se que o terceiro lugar permite aos verdes-e-brancos o acesso direto à Liga Europa; já o quarto posto, ocupado pelos arsenalistas, garante entrada na terceira pré-eliminatória da segunda prova da UEFA. Por sua vez, a fechar o top-5 pode ser encontrado o Famalicão. Embora sem hipóteses de subir posições na tabela, o plantel famalicense está instalado no último posto que dá acesso à Liga Europa – neste caso, à segunda pré-eliminatória. Contudo, este bilhete ainda não está garantido, uma vez que o conjunto orientado por João Pedro Sousa tem apenas mais um ponto que o Rio Ave (6.o). Assim, só na última jornada do campeonato ficará conhecido o último clube português que irá discutir uma eventual entrada na fase final da segunda prova de clubes mais importante a nível europeu. Na última jornada, o Famalicão defronta o Marítimo e o Rio Ave tem encontro com o Boavista, no Bessa.

Já na Liga dos Campeões está confirmada a presença do campeão nacional FC Porto, enquanto o Benfica vai discutir a terceira pré-eliminatória da prova, já com Jorge Jesus como novo treinador.

Lá no fundo De volta a Alvalade, apesar de o Sporting ter falhado a oportunidade de segurar já o pódio, por outro lado, o V. Setúbal passou a somar 31 pontos, encontrando-se agora na 16.a posição, com mais um ponto que o Portimonense (30), primeira equipa na zona de despromoção (17.a). O conjunto sadino vai defrontar o Belenenses SAD na 34.a ronda, numa partida que vai ser decisiva na luta do clube pela manutenção no primeiro escalão do futebol português. Além dos comandados de Lito Vidigal e do emblema algarvio, também o Tondela (15.o), com 33 pontos, está em risco. Para confirmar a permanência na i Liga, o clube precisa de um empate na visita ao Moreirense.

De resto, já com a despromoção há várias semanas garantida encontra-se o Aves, no fundo da classificação, com apenas 17 pontos em 33 jogos (cinco vitórias e 26 derrotas). Na terça-feira, o clube somou a mais recente derrota, ao ser goleado pelo Benfica (4-0). A grave situação que o clube atravessa, com destaque para os salários em atraso, levou a um protesto em campo por parte do plantel avense, com os jogadores a recusarem-se a jogar durante o primeiro minuto do encontro, momento em que os encarnados ficaram a trocar a bola no seu meio-campo. Depois de este encontro ter estado para não se realizar, os jogadores do Aves deslocaram-se nos seus próprios carros para o estádio, a única solução encontrada depois de as chaves do autocarro da equipa terem desaparecido. Ainda no campo dos episódios insólitos, uma referência para o desaparecimento da Taça de Portugal conquistada pela primeira vez na história do clube em 2018, frente ao Sporting de Jorge Jesus. O troféu desapareceu da zona de exposição no estádio e a atual direção do Aves, presidida por António Freitas, não sabe onde está.

O Aves visita o Portimonense no domingo, no último encontro da Liga 2019/20.