Mais de 10.000 profissionais de saúde na região africana estão infetados com a covid-19, revelou esta quinta-feira a diretora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, no encontro online com especialistas em saúde sobre a pandemia de covid-19, hoje dedicado à forma como os profissionais de saúde estão a ser atingidos pela doença.

Até ao momento, e apesar de a OMS reconhecer dificuldades no registo de profissionais de saúde afetados, estão notificados mais de 10.000 trabalhadores de saúde que foram infetados com o novo coronavírus.

Sobre estes profissionais, Moeti disse que é preciso saber, cada vez com mais rigor, como estão a ser tratados os que tratam dos outros e alertou para um dos maiores desafios na proteção dos trabalhadores da saúde, a escassez global de equipamento de proteção individual.

"Os trabalhadores da saúde receiam levar o vírus para casa, sofrem pressões psicossociais por trabalharem 24 horas por dia e, em algumas comunidades, enfrentam o estigma e a discriminação", disse.