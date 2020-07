João Noronha Lopes será o quarto candidato à Presidência do Benfica. A oficialização da candidatura decorrerá, segundo o Expresso, esta quinta-feira, às 17h, no Centro Cultural de Belém, sob o lema "A Glória é agora".

Noronha Lopes é o CEO da consultora Porta Branca e foi ex-vice-presidente do clube das águias na direção encabeçada por Manuel Vilarinho.

As próximas eleições presidenciais do Benfica estão agendadas para outubro. Para além de João Noronha Lopes e do atual presidente do clube, Luís Filipe Vieira, são também candidatos Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.