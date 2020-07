O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) reuniram com a Comissão Executiva do Banco Montepio, tendo como tema a atual reestruturação da instituição.

Esta reunião havia sido solicitada pelos sindicatos aquando das primeiras notícias sobre um eventual encerramento de 31 balcões e tornou-se urgente quando surgiram, nos últimos dias, informações sobre novos números, não tendo sido os sindicatos, enquanto representantes dos bancários, informados nem participaram numa eventual decisão numa matéria crítica para os trabalhadores do Banco Montepio.

Na reunião realizada foi apresentada aos sindicatos a intenção de proceder à eliminação de algumas sobreposições na rede de balcões, em locais ainda a definir, sendo ainda referido que esse ajustamento envolveria 31 balcões. Na base desta decisão estarão critérios de proximidade com outros balcões, custo de operação e desempenho comercial. Esta informação oficial da Comissão Executiva do Banco Montepio indica que os números são distintos dos que têm sido transmitidos na comunicação social nos últimos dias.

Os três sindicatos reafirmaram que o Montepio Geral foi construído pelos trabalhadores e não terá presente, nem futuro, sem o respeito pelos mesmos, que fazem do Banco Montepio uma instituição crucial para as comunidades locais e regionais e para os agentes da economia social.