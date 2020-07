O registo de ciberataques aumentou “exponencialmente” nos primeiros seis meses do ano e uma das causas é atribuída à pandemia.

A conclusão consta do relatório do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, publicado no seu site, e os fiscais das secretas defendem que “a covid-19 deve ser encarada como um assunto de segurança nacional”.