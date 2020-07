Acordo histórico

Quem não aprendeu que ir sozinho não é caminho não aprendeu nada com esta crise.

O acordo financeiro obtido após longas negociações no Conselho Europeu de 17 a 21 de julho é um acordo histórico, globalmente positivo para a Europa e para Portugal, pelo volume dos recursos, pelo recurso inédito a um financiamento comum, pelos passos dados nos mecanismos de captação de recursos próprios e pela salvaguarda dos fundos de proximidade e convergência. A enorme capacidade negocial do Governo português e, em particular, de António Costa foi, de novo, um trunfo de grande importância para estabelecer as pontes que evitaram ruturas e permitiram o acordo final.

Hoje mesmo, o Parlamento Europeu apreciará em reunião plenária o acordo e elaborará uma resolução sobre o mesmo. O contributo crucial que as sucessivas resoluções aprovadas com consenso alargado pelo Parlamento deram ao desenvolvimento do processo constituiu uma prova da grande maturidade e do peso acrescido da instituição nos processos de decisão.

O processo negocial, pressionado pela crise brutal e transversal gerada pelo impacto da pandemia, trouxe ao de cima o melhor e o pior da parceria que há mais de 60 anos tem garantido a paz e a prosperidade a uma parte substancial do continente europeu. O melhor foi a prevalência dos valores do humanismo, da cooperação e do Estado de direito, que são os seus pilares estruturantes. O pior foi o ataque reiterado com que, com argumentos morais inaceitáveis, alguns dos países tentaram instrumentalizar e enfraquecer o acordo, provocando quebras internas de confiança e gerando profundo dano na credibilidade da União Europeia enquanto potência geopolítica.

O projeto europeu mostrou músculo económico e financeiro para dar uma resposta convincente à crise. Espero que o pouco edificante debate moral tenha também gerado os anticorpos necessários para funcionarem como uma vacina eficaz contra o moralismo e o populismo.

Situações excecionais exigem respostas excecionais. Os novos recursos têm de ser aplicados de forma rápida e transparente, chegando a quem deles precisa em tempo oportuno para garantir a resiliência e a recuperação. A elegibilidade antecipada é uma boa notícia, mas o dinheiro fresco não pode tardar.

Não há bela sem senão. O importante reforço dos planos nacionais de recuperação foi feito parcialmente com recurso a cortes relevantes nalguns programas comuns de grande importância estratégica, como os programas de transição digital e energética, do espaço, da mobilidade ou da investigação e ciência. É preciso corrigir os erros mais evidentes no processo final de codecisão entre o Conselho e o Parlamento. Cortar a proposta-base para o Erasmus, só para dar um exemplo que todos conhecem, é um erro colossal que tem de ser revertido.

Os fundos cortados à competitividade não desapareceram. Estão nos programas nacionais, pelo que é necessário promover agora cooperações fortes e voluntárias na ciência, na tecnologia e na inovação que, somadas às ações suportadas pelos orçamentos comuns, possam ter um impacto estratégico determinante para a afirmação da União Europeia no mundo e para o bem-estar dos seus cidadãos. Quem não aprendeu que ir sozinho não é caminho não aprendeu nada com esta crise.

Eurodeputado