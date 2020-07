Precisamos mesmo do TGV e de um novo aeroporto?

Mais: se já antes da pandemia a sua pertinência era posta em causa, em contexto de crise um novo aeroporto parece um luxo ainda mais supérfluo.

António Costa Silva já apresentou o seu plano de recuperação para o pós-pandemia. Na verdade, é mais do que isso, é uma espécie de documento estratégico sobre o país, com pontos muito diversificados. Nas suas cerca de 120 páginas há questões mais técnicas que dizem respeito a mecanismos para apoiar as empresas – nada a dizer. Há depois intenções gerais, louváveis mas difíceis de pôr em prática, como a de fixar população no interior do país.

Há também propostas concretas – porventura demasiado concretas – como a de criação de uma universidade nos Açores. E há até espaço para um pouco de doutrina, como quando diz: “Durante muitos anos, no debate público em Portugal, vimos o ataque ao Estado, o seu retrato como “mau da fita” e a exigência do chamado “Estado Mínimo”. Esta visão, como hoje é claro para todos, é errada”.

Mas o que causa mais estranheza na proposta de Costa Silva é a insistência no novo aeroporto e no TGV. Quanto ao aeroporto, neste contexto de incerteza, em que o turismo dificilmente regressará aos níveis de antigamente, será mesmo uma prioridade absoluta criar essa nova infraestrutura gigantesca? Mais: se já antes da pandemia a sua pertinência era posta em causa, em contexto de crise um novo aeroporto parece um luxo ainda mais supérfluo.

