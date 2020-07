A pandemia mudou o dia-a-dia de todos os portugueses – e não só – e também criou novas necessidades. O setor imobiliário não ficou alheio a estas mudanças e a procura de imóveis respeita agora outro tipo de realidades. Nova vida, nova casa é o lema que impera. A garantia é dada por um estudo realizado pela consultora JLL que conclui que a “pandemia veio mudar a ‘casa portuguesa’, com as necessidades de ter um espaço exterior privado e uma área reservada para trabalho a emergirem como duas grandes prioridades no pós-confinamento, quer na procura de uma nova casa, quer nos ajustes da casa atual”.

A explicação é simples: esta mudança de hábitos “confrontou-nos com a necessidade de utilizar os espaços que tínhamos para todas estas funções de forma simultânea”, e o estudo acrescenta que “esta experiência veio mudar inevitavelmente a forma como olhamos as nossas casas e veio evidenciar novas prioridades. A casa pós-covid deixa de ser um refúgio de final/início de dia, muitas vezes com uma perspetiva utilitária, para ser um espaço onde o conforto, o lazer e a facilitação de um leque mais vasto de atividade devem poder ocorrer”, diz Maria Empis, head of strategic solutions da JLL.

