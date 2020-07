O Conselho de Estado vai reunir-se por vídeoconferência, esta quinta-feira, para a analisar a situação económica e social de Portugal.

De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, o órgão político de consulta do chefe de Estado vai reunir-se às 16h.

A última reunião do Conselho de Estado aconteceu no dia 18 de março, também por vídeoconferência, de forma a avaliar a situação decorrente da pandemia de covid-19 e a eventual declaração do estdao de emergência, que foi de seguida proposta por Marcelo Rebelo de Sousa.