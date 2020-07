Depois de meses a desvalorizar a pandemia, Donald Trump, pediu, esta terça-feira, aos americanos que usem a proteção facial e respeitem o distanciamento social.

A crise do coronavírus no país “vai, provavelmente, infelizmente, piorar antes de melhorar”. ”É algo que não gosto de dizer, mas é assim que as coisas são, é o que temos”, afirmou.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (140.922) causados pelo coronavírus e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,83 milhões).