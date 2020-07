Duas crianças, de três e dez anos, conseguiram fugir às chamas de um apartamento num terceiro andar de um prédio em Grenoble, França, saltando da janela.

Foram salvas por pessoas na rua que as conseguiram apanhar, sem que as duas crianças embatessem no chão.

Os menores tiveram de ser levados para o hospital devido a inalação de fumo, mas não têm ferimentos graves.

Dois homens que ampararam a queda das crianças também tiveram de receber assistência médica, por terem partido os braços na sequência do impacto do corpo das crianças, segundo a BBC.