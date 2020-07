Um sismo de magnitude 7.8 atingiu, esta quarta-feira, a costa do Alasca, nos Estados Unidos.

O epicentro do abalo registou-se 98 quilómetros a sudeste da região de Perryville, naquele estado americano.

Na sequência do sismo foi emitido um alerta de tsunami e, em várias zonas do Alasca ouvem-se as sirenes de aviso.