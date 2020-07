O Sporting empatou (0-0) esta noite com o V.Setúbal, em Alvalade, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga portuguesa.

Os leões de Rúben Amorim somaram o segundo jogo sem vencer: na 32.ª ronda da prova tinham sido derrotados (2-0) pelo FC Porto.

Com este resultado, os verdes-e-brancos mantêm o terceiro lugar, agora com 60 pontos, mais três do que o Sp. Braga.

Na última jornada da competição, o clube leonino vai à Luz defrontar o Benfica. Os leões precisam pelo menos de empatar para garantir o último lugar do pódio (isto, caso os minhotos consigam vencer o já campeão nacional FC Porto).