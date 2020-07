A CIP – Confederação Empresarial de Portugal congratulou-se hoje com o acordo alcançado no Conselho Europeu sobre o pacote financeiro para a retoma, defendendo que é necessário agora garantir que as verbas sejam disponibilizadas atempadamente.

Em comunicado, a CIP considera que o acordo europeu “abre perspetivas para uma intervenção coordenada para estimular e acelerar a recuperação da economia da União Europeia, em resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19”.

“Esta decisão contribui para reforçar, de forma marcante, o projeto europeu e afasta a ameaça de fragmentação e de novas divergências no mercado único, decorrentes de respostas nacionais assimétricas a uma crise de proporções inéditas”, continua a confederação, acrescentando que as propostas iniciais da Comissão Europeia “não foram desvirtuadas, ainda que tenham sido limitadas”.

A CIP realça que “pela primeira vez, a Europa aproveita a força que advém da sua dimensão para emitir dívida de forma centralizada, o que se revelará fundamental para não sobrecarregar os Estados-membros mais endividados”.

Para o presidente da CIP, António Saraiva, o acordo e as soluções definidas no acordo constituem “um marco no retomar do projeto europeu”.

“Neste quadro, Portugal beneficia de condições favoráveis para sustentar uma recuperação mais rápida e mais forte”, considera.

Porém, o presidente da CIP adianta que “é necessário, agora, assegurar que estes fundos são disponibilizados de forma atempada e aplicados eficazmente, em áreas relevantes e investimentos produtivos, de forma a que saíamos deste período de crise reforçados”.

Para a confederação que representa mais de 150 mil empresas, “Portugal enfrenta o desafio de tirar o máximo partido das oportunidades criadas pelos novos instrumentos”.

“É preciso definir, desde já, estratégias de políticas públicas e estratégias empresariais capazes de orientar com eficácia esses recursos, não só numa perspetiva de recuperação, a curto prazo, mas com uma visão de futuro”, pode ainda ler-se no comunicado.

O Conselho Europeu aprovou hoje um acordo para retoma da economia comunitária pós-crise da covid-19, num pacote total de 1,82 biliões de euros.