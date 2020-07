António Costa Silva considerou, esta segunda-feira, que o aeroporto e a TAP são indispensáveis. "Quando se olha a performance da economia portuguesa, a questão da conectividade é absolutamente vital", disse o consultor nomeado por António Costa, durante um debate no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a seguir à apresentação do documento "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030", da sua autoria.

No documento, o 'paraministro' defende a construção de um aeroporto para a "grande Área Metropolitanas de Lisboa", e sublinha que "as ligações aéreas são fundamentais na performance da economia portuguesa", não só no que diz respeito ao turismo, mas também a outros setores.

O documento, que tem quase 140 páginas e entra agora em discussão pública, serve de base para o plano de recuperação do Executivo a apresentar à Comissão Europeia, em outubro.

"Nós não vamos sobreviver no século XXI se não apostarmos nos sistemas que nos ligam ao mundo e é por isso que a ferrovia é cada vez mais importante e que a ligação de alta velocidade entre Porto e Lisboa é tão importante", afirmou o consultor.

Portugal terá disponíveis, nos próximos sete anos, entre verbas disponíveis através do próximo Quadro Financeiro Plurianual e verbas mobilizadas a partir do Fundo de Recuperação, 45 mil milhões de euros. Comparativamente ao Quadro Financeiro Plurianual 2014-2017 houve um aumento de 37%, já que, devido à pandemia, a Comissão Europeia inclui agora um Fundo de Recuperação.